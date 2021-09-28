马来西亚新增1万1332确诊 258人死于冠病

（早报讯）马来西亚今日（9月28日）新增1万1332起冠病确诊病例，相较昨日稍有回升，目前已经连续18天维持在1万多起。

此外，截至27日午夜，报258起死亡病例，其中送院前死亡病例（BID）为75起，相较26日的278起死例有所下降。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文指出，截至中午12时，累计冠病确诊病例达到222万零526起。

他说，砂拉越新增2358起病例，连续5天超过2000起，依然是全国新增病例最多的州属，新增病例第二多的州属是柔佛，达1319起，排在第三的是雪兰莪，达1231起，再次回升1000起以上。

接下来是吉兰丹（1088起）、沙巴（965起）、槟城（895起）、吉打（819起）、霹雳（678起）、彭亨（677起）、登嘉楼（629起）、马六甲（303起）、吉隆坡（240起）、森美兰（89起）、玻璃市（19起）、布城（19起）及纳闽（3起）。