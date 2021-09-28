智利因疫情缓解宣布结束灾难紧急状态

（早报讯）智利为抗击冠病而实施了一年多的灾难紧急状态将在本月底解除。

新华社报道，智利总统皮涅拉周一（27日）发表视频讲话说，考虑到智利目前冠病疫情缓解，去年3月19日起实施的灾难紧急状态今年9月30日到期后将不再延长。

皮涅拉说，灾难紧急状态为政府提供了封城、宵禁等更多政策依据来应对疫情。最近三个月以来，冠病疫苗大规模接种等一系列公共政策的实施，以及民众的配合使得智利疫情趋向缓和，为减少人员流动限制，恢复就业，实现社会更好运转，不再延长灾难紧急状态。

皮涅拉提醒民众，疫情并没有结束，新措施意味着更多的行动自由，也意味着更大的责任，民众仍需继续做好个人防护。

智利卫生部9月27日宣布更新防疫措施，新措施不再限制举办各类活动，但会根据各地疫情严重程度规定不同的参与人数上限；从11月1日起，限制12岁以上未完成冠病疫苗全程接种者乘坐公共交通工具进行城际旅行。

官方数据显示，截至9月26日晚上9时，智利过去24小时新增冠病确诊病例640起，累计确诊165万2364起；新增死亡病例五起，累计死亡3万7445起。在重症监护病房接受治疗的冠病病人人数近来降至去年4月疫情初期的水平。

截至目前，智利全国1900万人口中有1340万人完成了冠病疫苗接种。9月27日起，智利6岁至11岁儿童开始大规模在校内接种中国科兴冠病疫苗。