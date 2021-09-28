云顶、刁曼岛旅游泡泡计划展延 仅限彭亨州人旅游

（早报讯）马来西亚彭亨州旅游局总经理卡玛鲁丁表示，原定于10月1日开跑的刁曼岛和云顶高原的国内旅游泡泡计划，已推迟启动，直至稍后宣布新的重开日期。

他今日（9月28日）到直落加丁码头（Jeti Teluk Gading）入口处巡视刁曼岛SOP执行程度时对媒体说，基于首相依斯迈沙比里宣布只有当全国疫苗接种率达到成年人口的90%时，才开放岛屿、旅游区以及跨州活动后，因此当局做出这项决定。

他指出，只有彭亨州居民才能按照严格的防疫标准操作程序（SOP）到同州的旅游景点旅游。“对于已预订的外州游客，我们要求他们，联系各自的旅行社采取进一步行动，须视是否推迟。”

据早前报道，旅游、艺术及文化部建议，继浮罗交怡之后，将通过国内旅游泡泡向游客开放另3个旅游胜地，即云顶高原、刁曼岛和马六甲。

卡玛鲁丁说，关于在刁曼岛实施SOP，其中一项SOP是游客必须完成两剂疫苗，并在登上渡轮之前提交各自的冠病筛查测试结果。

他说，如果游客进行自我筛查，他们可以在码头或其他地方购买自助测试剂，但必须在码头进行检测。“对于在诊所进行测试的人，他们需要先携带测试报告通过检查，然后才被允许登上渡轮。”

随着彭亨州过渡到国家复苏计划第三阶段，他希望彭亨人民能够协助推动因疫情长期受到影响的旅游业。他说：“进入复苏第三阶段后，许多活动都放宽了，甚至允许跨县，我希望更多人参观彭亨有趣的地方，例如珍德拜、云冰国家公园等。”