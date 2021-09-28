缅甸军方宣布暂停军事行动五个月

（早报讯）缅甸国防军司令部周一（27日）发表声明宣布，为纪念第75届缅甸联邦节和响应联合国关于呼吁缅甸各方停火的决议，政府军将暂停军事行动五个月，幷将停火期限延长到明年2月底，以帮助实施防疫工作和推进和平进程。

声明中还表示，缅甸国家管理委员会将继续推进“五步走”路线图和“九项目标”，幷依据《彬龙协议》和《全国停火协议》的原则来开展和谈幷力争实现永久和平。缅甸军方自2018年12月21日至今，已二十多次宣布延长停火期限。

1947年2月12日，缅甸多个民族的代表于签署《彬龙协议》共同表示愿意加入缅甸联邦。根据这一协议，缅甸于1948年1月独立后组成缅甸联邦，幷将《彬龙协议》的签署日确定为联邦节，2022年2月12日是缅甸第75届联邦节。

今年2月1日，缅甸总统温敏、国务资政翁山淑枝及全国民主联盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，敏昂莱出任委员会主席。8月1日，缅甸国家管理委员会决定将国家管理委员会改组为看守政府，敏昂莱担任国家总理。

另外，缅甸冠病疫情形势仍然严峻。据缅甸卫生部9月27日晚发布的消息，该国新增冠病确诊病例1282起，累计45万9436起；新增死亡病例56起，累计1万7583起。