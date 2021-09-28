马国居家隔离网启用首周 接4883申请33%获批准

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，截至今日（9月28日）中午12时，在居家隔离申请（HQA）网站启动的一周后，该网站共收到了4883份完整的申请，目前共处理了1741份（35.7%）份申请，共有1612份（33%）获准在家或居住地进行隔离。

他说，在总共5947名申请中，大部分是马来西亚公民（65.9%或3921人），接下来是非公民（32.1%或1910人）与马来西亚永久居民（2%或116人）。

诺希山发文告说，目前居家隔离申请网站仍处于交接阶段，预计会在10月起全面使用，卫生部的目标是在接下来的3天审核更多的申请。

他也提到，该网站将会不时作出优化，并感谢各方的配合与建议。

“根据马来西亚安全重开（#ReopeningSafely）策略，卫生部长凯利已经在9月20日启动了居家隔离申请网站，以应付抵马的入境者人数增加的情况。”

他说，居家隔离申请网站在9月21日开始启动，方便从各个国际入境处抵马的外国旅客在家中或居住地进行隔离，申请者可通过网站在抵马的7至10天之前提交申请。

此外，诺希山也提醒所有通过上述网站获准居家隔离的申请者，完全遵守居家隔离的标准作业程序（SOP），以降低冠病病毒传播给家人与社区的风险。

他表示，这对于预防变种病毒的传播而言非常重要，尤其是在避免关切变种毒株（VOC）与待观察变种毒株（VOI）进入马来西亚的方面。“让我们共同努力，让安全重开得以成功进行。”

欲知更多关于居家隔离申请网站的详情，可浏览https://hso.moh.gov.my/outbreak-portal-hqa/