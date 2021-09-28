德国民调：多数民众支持社民党、绿党和自民党联合组阁

（早报讯）德国一项民调显示，多数民众支持社民党、绿党和自民党联合组阁。

德国民意调查机构迪麦颇公司（Infratest Dimap）周二（28日）公布了德国联邦议院选举之后的首次民调结果。

民调显示，55%的民众支持社民党、绿党和自民党组成德国新一届政府内阁，而支持联盟党、绿党和自民党联合组阁的人数仅占33%。有超过三分之一的民众表示，对大选结果“满意”或“非常满意”。

调查结果也显示，如果可以直接选举总理，社民党总理候选人肖尔茨的支持率为62%，而联盟党总理候选人拉舍特的支持率仅为16%。值得一提的是，52%的受访者将联盟党大选失败的原因归结于拉舍特个人，另有15%的人认为组成联盟党的基民盟和基社盟之间缺乏团结。

对于联盟党的未来，有63%的人认为联盟党应该成为在野党，只有27%的人支持联盟党继续尝试组建政府内阁。

9月26日，德国举行联邦议院选举。初步计票结果显示，社民党以25.7%的得票率排名第一，获得了优先组阁的机会，而连续执政16年的联盟党仅获得24.1%的得票率，能否继续执政需要等待社民党的组阁谈判结果。

本次联邦议院选举的正式计票结果将于未来几天发布。

德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。作为国家政治权力中枢，联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每四年选举一次。

由于已执政16年的现任总理默克尔宣布不再参选，本届联邦议院选举后德国将进入“后默克尔时代”。