美参谋总长说致电中国旨为紧张局势降温

（早报讯）美国参谋长联席会议主席米利说，他在前总统特朗普即将卸任前与中共中央军委联合参谋部参谋长李作成进行两次通话，目的是让紧张局势“降温”，他也确定特朗普无意对中国发动攻击。

路透社和法新社综合报道，米利周二（28日）在参议院军事委员会听证会上说：“当时我的任务是让局势降温。我传达的信息始终一致——保持冷静和稳定，并让局势降温。我们不会攻击你。”

米利还说：“我确定特朗普总统无意对中国发起攻击。”

这场听证会旨为调查美国在阿富汗的仓促、混乱撤军行动，但参议员的质询一再围绕在米利身上，共和党籍参议员不断炮轰米利与中方通电话和接受批判特朗普的作家访问，并要求米利辞职。面对严厉批评的米利始终沉着应对。

米利确认他与《华盛顿邮报》记者伍德沃德进行过交谈。伍德沃德在其新书《危机》（Peril）中披露，米利曾两度秘密打电话给李作成，以试图化解一场危机，原因显然是中方担心面对败选的特朗普可能会在离开白宫前向中国发动攻击。

米利证实他与李作成通过电话，但这不是秘密，美国政府官员都知道此事，而且他是在特朗普身边高官的指示下这么做。

米利指美国情报信息显示中国担心美国会发动攻击，他与中方通电话是要设法向北京传达“我们不会袭击你们”的信息。

米利表示，第一次通话是由时任国防部长埃斯珀指示的，而第二次通话时有11人在场。他后来也将此事通知时任国务卿蓬佩奥和白宫幕僚长梅多斯。

米利说，第二次通电话是应中方要求进行，并由时任代国防部长米勒办公室协调安排。第二次通话是在1月6日美国国会骚乱事件发生后两天进行的。

米利也强调，他致力于维护美国军队由文官控制的传统。

米利说：“文官对军队的控制是这个共和国健康发展的基本原则。我致力于确保军队远离国内政治。”