屠妖节即将来临 泰国希望吸引大量印度游客到访

（早报讯）印度屠妖节即将来临，泰国旅游业者希望能在此传统节日期间吸引大量印度游客到泰国旅游。

彭博社报道，旅游业是泰国的重要经济支柱，冠病大流行导致泰国失去了大量外国游客包括来自中国的游客。

泰国旅游委员会副主席宋松（Somsong Sachaphimukh）在周二（28日）的线上记者会表示，泰国旅游业者预计在印度屠妖节（淡米尔语称为Deepavali，印地语称Diwali，也译为“灯节”）期间，大量印度游客将会恢复出行。

今年的屠妖节在11月4日。宋松说，泰国将从11月1日起允许完成冠病疫苗接种的外国游客入境，与屠妖节假期刚好配合。

宋松说：“如果泰国要在11月恢复开放包括我们的各个旅游名胜地，屠妖节可能是一个最好时机。”

她指出，印度游客到泰国旅游，每趟消费介于2万7000至7万6000泰铢（约1082至3046新元），而在泰国目的地举办的婚礼可为酒店和服务业者带来1000万至1.2亿泰铢的收入。

根据泰国官方数据，2019年到访泰国的印度游客将近200万人次，为泰国创造了800亿泰铢的旅游相关收入。

2019年泰国总共接待了将近4000万人次的游客，印度是泰国第三大游客来源国，仅排在中国和马来西亚之后。