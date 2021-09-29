Ninja Van计划两年内美国上市 望雇用200名工程师加强技术

（早报讯）刚在最新一轮集资活动获得包括阿里巴巴集团在内的多家公司投资5亿7800万美元（7亿8200万新元）的新加坡物流公司能者快递（Ninja Van），计划两年内在美国进行首次公开募股前，雇用200名工程师来加强其技术。

彭博社报道，34岁联合创办人兼首席执行官黎常文在一次视频采访中说，公司将从新加坡、越南和印度尼西亚招聘新员工，并在未来18个月内使公司的工程师增加一倍，达到400人。

东南亚的电子商务行业正在迅速扩大，能者快递计划在公司运作的技术和自动化方面加以投资，改善其包裹递送服务。

公司也计划将大部分资金分配给“Ninja Direct”，这是一项相对较新的业务，允许该地区的网上卖家从中国和其他市场购买产品。黎常文说，该服务包括清关、送货和融资。

黎常文说：“我看到Ninja Direct业务有很大的潜力，我们的核心业务有很大的增长空间。我们首先需要执行，但我认为我们不会太远。他说，“我们有望在两年内上市”。

成立于2014年的能者快递是东南亚最大的初创企业之一。公司在六个国家拥有6万1000名工人，其中4万6000人担任卡车司机、仓库工作人员和其他运营角色。

根据Crunchbase的数据，该公司已经从包括Monk's Hill Ventures、B Capital Group和Zamrud在内的投资者那里总共筹集了9.745亿美元（13.23亿新元）。