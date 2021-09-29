通贝里：世界领导人在气候变化课题上只会空谈

（早报讯）瑞典环保少女通贝里在一场青年气候峰会上批世界领导人只会“blah blah blah”（说废话），并指他们没有在气候变化上的承诺付诸于行动。

路透社报道，通贝里周二（28日）在意大利米兰举行的一场为期三天的青年气候峰会（Youth4Climate）上发言，她引用英国首相和印度总理的原话，指责各国领导人在过去30年中说的都是废话（blah blah blah）。

通贝里说：“这就是我们从那些所谓的领导人口中听到的，全是漂亮话，但到现在都没有付诸行动。我们的希望和梦想在他们的空谈和承诺中消灭。”

同时，通贝里还怒怼各国领导人，并表示，“如果各国政府还是像今天这样毫无作为，并且故意不采取行动的话，大自然不找你们算账，你们的子孙后代也会找你们算账的，这是对所有今世后代的严重背叛”。

据报道，数千名年轻人本周聚集在米兰，来自约190个国家和地区的400气候活动家参加本次会面，以敲定应对全球变暖的建议。

通贝里原本对聚会背后的意图表示怀疑，并且表示出讽刺的言论：“他们邀请精心挑选的年轻人参加这样的会议，假装他们在听我们说话。显然，这些领导人根本不会听到我们的声音，因为科学不会说谎，全球的排放量仍在上升。”

通贝里在周二的发言上表示：“我们不能再让当权者决定什么在政治上是可能的，什么是希望。希望不是被动的，希望不是日复一日，年复一年的废话。希望领导人们说的是实话，希望正在采取行动，而希望总是来自人民。”