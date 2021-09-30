法国外长：法美关系危机严重 两国尚未走出危机

（早报讯）法国外交部长勒德里昂表示，巴黎与华盛顿之间的关系危机严重，两国恢复对话，但尚未走出危机。

据俄罗斯卫星通讯社周四（30日）报道，9月中旬，澳大利亚与英国和美国成立三边安全伙伴关系（AUKUS），并宣布退出与法国海军集团签订的潜艇建造协议。这笔价值560亿欧元（约884亿新元）的交易被称为“世纪合同”，拟生产12艘“梭鱼”（Barracuda）级攻击潜艇。法国外交部长勒德里昂称澳大利亚撕毁协议是“背后捅刀”和“破坏信任”。

在法国参议院外交委员会会议上勒德里昂说：“现阶段，可以这样说，我们正在经历严重的危机。危机并没有因为恢复对话而结束。危机还将继续下去，为了走出危机·，需要采取严肃的行动，而不近是动动嘴。”

美英澳宣布成立AUKUS防务与安全伙伴关系，招致法国口诛笔伐，法国总统马克龙随后与美国总统拜登通话。两国领导人同意启动磋商，旨在为相互信任创造条件，并于10月底在欧洲会面。马克龙还决定，此前被召回巴黎的法国驻美大使返回华盛顿。

上周，在纽约联合国大会期间，法国外长勒德里昂会见了美国国务卿布林肯。法国外交部在公报中说，勒德里昂在会谈期间表示，走出法美危机需要时间，美国需要付出行动。