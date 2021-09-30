日本众议院或最快10月26日解散 11月7日大选

（早报讯）日本自民党新总裁岸田文雄将在召集临时国会的10月4日被指名为首相，很可能最快10月中旬解散众院。

共同社周三（29日）报道，众议院选举现时的热门方案，分别为“10月26日发布公告、11月7日投票”或者“11月2日发布公告、14日投票”。众议员任期在10月21日届满，任期结束后举行大选是现行《宪法》下首次。

报道指出，岸田文雄被指名为首相后，将组阁并安排副相及政务官人事。自民党认为，在因应对疫情受到批评的首相菅义伟领导下无法迎战众院选举，因此举行党总裁选举；而迎接大选的战略，是通过焕然一新的政权，提高内阁和政党支持率。

岸田文雄在9月29日傍晚举行记者会时就今后自民党运营方针及未来将重点解决的课题作了说明。

岸田文雄表示，当前的日本正面临“国难”，希望大家把因疫情而分散的心聚拢到一起，作为一个团队共同应对疫情以及外交、经济和社会治理等方面的诸多课题。

在外交领域，岸田强调将以“三个原则”为准绳，推动日本的外交安全，同时构建“自由开放的印度太平洋”。这三个原则分别是“守护以民主主义为基准的价值观”“守护日本的和平与安定”以及“通过对环保等全球范畴的课题作贡献而不断提升日本在国际社会的存在感幷守护国家利益”。

在经济领域，岸田表示，希望构建“新型资本主义”，通过实现发展与分配的良性循环，使经济发展成果惠及日本方方面面。