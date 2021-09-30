马国内长：边境暂不对外开放旅游 除非进入地方流行病阶段

（早报讯）马来西亚内政部长韩沙再努丁说，马国边境暂不会对外开放旅游，除非国内进入地方流行病阶段，再另做安排。

马国政府目前仍在探讨开放更多旅游及运动领域，为10月底从冠病大流行进入地方流行病（endemic）阶段做准备。

韩沙再努丁说，边境各执法单位，包括移民局、警察部队皆已做好准备，应对边境随时的开放。

但他说，一切必须须视国内冠病疫情情况，且需等待卫生部的进一步鉴定和拟定标准作业程序后，才会正式开放边境，让国内外旅客出入境旅游。

韩沙再努丁今日（9月30日）到马国边境监管机构黑木山总部办公室，主持马国边境监管机构重组，正式隶属在马国皇家警察旗下的移交职权仪式后，在新闻发布会上发言。

他说，马国边境监管机构即日起，将隶属在马国皇家警察旗下，而该机构的909名执法员则将会继续在各自的岗位中执勤。

他说，重组后的边境监管机构，所有职务将由皇家警察直接分配和指令，包括该机构的资产都会在近期内处理，由皇家警察直接管理。

他说，虽然该机构已重组，但边境的把关规划并没怠慢，从玻璃市、吉打到吉兰丹、沙巴和砂拉越等的边境监控，都将会有更完善和集中的管理，严控边境的安全。

他补充，在重组后的人手将更集中，且职务不会重叠，尤其在执行取缔行动时，直接听命于上层的指示和指令，不造成混淆。

他也说，边境监管机构执从2016年至2019年，起获2400起总值1亿4552万令吉的案件。同时，该机构也逮捕4105名非法移民。