马国前首相慕尤丁重提高铁计划 建议从新山衔接至泰国

（早报讯）马来西亚前首相纳吉周二建议政府恢复新隆高铁（HSR）原本的路线，但另一名前首相慕尤丁今天（9月30日）却主张建造从柔佛新山衔接泰国的高铁计划。

马国政府在慕尤丁执政时期宣布取消新隆高铁计划，并为此赔偿3亿2027万零519令吉24仙（约1亿新元）给新加坡。

但如今出任国家复苏理事会主席的慕尤丁今天在国会下议院表明，支持政府落实吉隆坡—新山高铁计划。“事实上，（我建议）延伸到北部，而在马泰边境与来自曼谷的高铁衔接。”

他也建议，由国内财团融资落实这项计划。

慕尤丁相信延伸至泰国的高铁计划将带来庞大的经济效应，并创造数十亿令吉的价值，其中包括就业机会、商机甚至是沿途的市镇。

马泰高铁并非全新的概念。纳吉和泰国首相巴育在2016年首度提出这项建议，但之后未见有太多的后续进展。

当年，马新两国则签署双边协议，以落实新隆高铁计划。

尽管如此，有关工程却在2018年9月暂停。计划暂停期限原定在去年12月31日到期，马国数次要求延长暂停期限。马国原本要把高铁衔接到吉隆坡国际机场，但新加坡拒绝这项建议。

但根据新加坡交通部长王乙康的说法，两国在新隆高铁计划合作破局的主因，乃是马国要求打消成立高铁资产管理公司（AssetsCo）的决定。

根据AssetsCo的模式，新马须联合公开招标，委任一家适合的公司来扮演AssetsCo的角色。AssetsCo将负责设计、建造、融资和维修新隆高铁的所有铁路资产，并由新马两国共同监管。

若放弃成立AssetsCo，两国很可能会各自为境内的工程招标，最终另一方将在招标程序中缺乏话语权。

时任主管经济事务的首相署部长慕斯达法则表示，AssetsCo的模式过于昂贵，而且在马国建议的新模式下，联邦政府可自由委任当地承包商和顾问公司。

周二，纳吉建议政府重新考虑多项霸型工程计划，比如马来西亚城及新隆高铁。但他认为，政府应该恢复新隆高铁原本的路线，而不是换成吉隆坡国际机场—新山的路线。

今年初，慕尤丁领导的国盟政府取消与新加坡的协议后，慕斯达法透露，政府或将高铁最终站设在新山。