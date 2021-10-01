美国国会通过临时拨款法案避免政府停摆

（早报讯）美国众议院9月30日（周四）投票通过一项临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日，暂时避免因资金耗尽而“关门”。

新华社报道，民主党掌控的众议院以254票赞成、175票反对的表决结果通过了这项法案。当天早些时候，该法案在参议院以65票赞成、35票反对的结果获得通过。法案随后将提交美国总统拜登签署成为法律，以避免联邦政府于10月1日零时“关门”。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默说，国会通过临时拨款法案是“一个很好的结果”。但众议院拨款委员会主席、民主党人德劳罗认为该法案并非长久之计，她敦促共和党人与民主党人合作，早日就10月1日开始的新财年联邦预算案达成共识。

美国联邦政府本财年于9月30日结束，但两党迟迟未能就完整的新财年联邦预算案达成一致。众议院9月21日通过一项临时拨款和债务上限法案，以确保联邦政府获得足够运转资金，同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月。但该法案未能在参议院获得通过。

为避免美国政府停摆，民主党人将临时拨款法案单独提出并在国会表决。接下来，民主党人将全力确保通过有关提高债务上限或暂停其生效的法案，但恐受到共和党人的阻挠。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。由于财政部为筹集政府运转资金而启动的非常规手段预计将在10月18日用尽举债空间，财政部长耶伦近日多次敦促国会解决债务上限问题，否则联邦政府将面临历史上首次债务违约。