南非总统将封锁等级降至最低一级

（早报讯）南非总统拉马福萨将该国的封锁等级下调到最低一级。这是南非本月以来第二次放宽防疫限制措施，希望能趁着夏季假期到来设法提振经济。

路透社报道，拉马福萨周四（9月30日）通过电视宣布，从当天午夜起，南非的封锁等级将下调至“经修正的一级”。南非的封锁等级共分五级，以五级为最高。

南非因德尔塔变种冠病病毒引发第三波疫情。拉马福萨说，持续了超过130天的新一波疫情已经结束，最近七天日均新增确诊病例约1800起，住院率和死亡率也在稳步下降。

他说：“目前的趋势意味着我们可以进一步松绑。”

依照南非的一级防疫限制措施，宵禁时间将缩短，室内外聚会人数上限将从500人提高到2000人，出席葬礼的人数可增加一倍至100人，酒类也可以正常销售。

拉马福萨说，迄今为止，南非已接种超过1700万剂冠病疫苗，超过860万人完成疫苗接种，占成年人口20%以上。南非计划在今年年底前为70%的成年人口接种疫苗。为实现这一目标，政府将自10月1日起推行“疫苗接种周末”行动，以便让更多人接种疫苗。

据南非国家传染病研究所9月30日发布的数据，该国过去24小时新增冠病确诊病例1678起，累计确诊290万2672起；新增死亡病例101起，累计死亡8万7626起。