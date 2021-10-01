莱士雅丁呈修法建议 禁止官司缠身议员出席国会

（早报讯）马来西亚上议院主席莱士雅丁说，国会和政府正在研究修改法令，禁止任何涉及法庭案件的国会议员和上议员参加上下议院会议，直到有关案件审结为止。

“当今大马”报道，莱士雅丁周四（9月30日）主持国会改革会议，首相署部长旺祖乃迪也出席了会议。

禁止官司缠身的议员出席国会的法案一旦通过，将有数名议员受影响，其中包括前首相纳吉、巫统主席阿末扎希和沙巴副首长邦莫达等。

纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元），七项罪名全部成立，被罚监禁12年和罚款2.1亿令吉。纳吉提出上诉。阿末扎希面对27项洗钱、12项失信以及八项贪污等47项罪名，其中12项刑事失信罪是被控嫌挪用健康思维基金会3109万令吉资金。邦莫达则面对收贿指控。

另外，其他可能落实的改革包括恢复《1963年国会服务法》，赋予立法机构自主权，并与行政权进行分割。

值得一提的是，这也是首相依斯迈沙比里与希盟在9月13日签署备忘录落实改革的条件。

莱士雅丁发表声明说，如果要阻止国会议员和上议员在面对法律诉讼时出席上下议院会议，就必须修改1952年国会（特权和权力）法令。

除此之外，莱士雅丁透露，上下议院也在考虑修改国会议员的道德准则。他阐明，有关国会改革的草案和内阁备忘录已提交部长，以呈给政府及寻求批准。

莱士雅丁表示，将在近期内向所有国会议员和上议员就国会改革计划的细节进行特别汇报。