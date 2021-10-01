韩方认为朝鲜试射了阅兵式上公开的导弹

（早报讯）朝鲜国防科学院9月30日（周四）成功试射一枚新研发的防空导弹。

韩联社报道，韩国国防安全论坛（KODEF）专门研究委员申宗佑认为，这是朝鲜去年10月和今年1月阅兵式上公开的导弹。朝鲜曾在今年1月的劳动党八大阅兵式公开了装有四个发射管的新型地空导弹发射车。

朝中社周五称，此次试射的目的在于验证反空导弹的综合战斗性能以及发射架和探测器、战斗综合指挥车的实用性，双打控制技术和双重脉冲驱动等重要新技术，导弹控制系统快速应对、制导精度、拦截空中目标距离等技术指标也大幅提升，在前瞻性角度的防空导弹系统研发中具有重大实用性意义。

这是朝鲜9月28日试射高超音速导弹后时隔两天再次试射导弹。劳动党中央委员会书记朴正天和国防科学部门的领导干部现场观摩试射，朝鲜领导人金正恩未到场。

朝鲜劳动党副部长金与正9月25日提及与韩方讨论举行首脑会谈的可能性时指出，朝方为应对眼前的半岛军事环境和军事威胁而采取的自卫性举措被定性为“挑衅”，美韩却将自身增强军备的行为美化称“确保对朝威慑力”。

金正恩9月29日也在第14届最高人民会议第5次会议上表示，朝方没有向韩方发起挑衅的目的和理由，也无意造成危害。韩方应摆脱要遏制朝鲜挑衅的危机意识和受害者思维。