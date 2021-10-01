据传四议员转而支持希盟 马六甲酝酿“变天”

（早报讯）马六甲据传有四名州议员将退出执政阵营，转而结合目前在野的11名希盟州议员一起推翻州政府。两名希盟中央领袖今天原本准备觐见马六甲州元首并提呈这15人的法定宣誓书，但并未如愿。

马六甲州议会共有28席。按州宪法，执政者必须掌握至少15席。国盟为首的州政府目前有17席，希盟11席。若执政阵营四名州议员跳槽，甲州首长苏莱曼领导的州政府将倒台。

据《星报》报道，希盟两名中央级领袖今天驻守在甲州元首莫哈末阿里位于武吉卡迪的私邸，准备呈上15名州议员签署的法定宣誓书，但没有成功。签署法定宣誓书者包括11名希盟议员，以及四名来自巫统、土著团结党的州议员及独立议员。

向希盟寻求合作的四名议员，据称包括前首长及巫统双溪乌浪州议员依德利斯、巫统班台昆罗区州议员诺阿兹曼、土团党直落按区州议员诺依芬迪，以及彭加兰峇株区独立议员诺依占。诺依占曾是马六甲民行党署理主席，他2018年代表民行党参选彭加兰峇株州选区并胜出。但去年2月喜来登事件后，他宣布退出民行党而成为支持国盟的独立议员。

依德利斯接受《东方日报》访问时，仅回应“这不是真的”，并否认他将退出巫统。

据《星洲日报》报道，甲州希盟11名州议员昨晚特别前往吉隆坡，与希盟及人民公正党主席安华会面商讨此事。他们也向安华表达自己对变天的立场。一些民主行动党州议员认为，变天违反政治道德和诚信原则，因此并不支持。他们也不愿与退出民行党的诺依占再次合作。