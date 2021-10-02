阿联酋高官警告中美可能发生冷战

（早报讯）阿拉伯联合酋长国一名高级官员周六（2日）就中美紧张局势可能升级敲响警钟。

彭博社报道，阿联酋总统外交顾问加尔加什（Anwar Gargash）在首都阿布扎比的一个会议上说：“我们都非常担心即将来临的冷战，这对我们所有人来说都是坏消息，因为在国际体系中选边站是有问题的，这将是一个非常棘手的问题。”

美国和中国之间的地缘政治竞争正在考验阿联酋这个拥有大量石油资源的波斯湾国家的忠诚度。阿联酋多年来与美国合作密切，包括提供军事基地，但中国现已成为一个足以同美国分庭抗礼的大型经济体。中国现在是波斯湾地区最大的原油买主。

加尔加什说：“中美关系对我们所有人来说都是一个巨大的挑战。在阿联酋，美国是我们的主要战略合作伙伴，但中国……还有印度，现在是我们第一大或第二大经济合作伙伴。”

作为美国在中东至关重要的盟友，阿联酋一直面临着改变与中国加强军事和经济关系的压力。

加尔加什说：“中国将继续保持极其重要地位。对于美国的方向，我们可以从各种阅读资料、会议和讨论中了解，但中国的方向比较难以看清楚。”

彭博社6月间报道，拜登政府正在向阿联酋施压，要阿联酋将华为从其电信网络中移除，并采取其他措施与中国保持距离，考虑到阿联酋向美国采购了价值230亿美元（约312亿新元）的F35战机和无人机，这笔交易或将因阿联酋对美方施压的应对而面临变数。