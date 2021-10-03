马国首相指示柔佛与新加坡协商重开启互惠绿色通道

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，他已指示柔佛州政府与新加坡讨论重启互惠绿色通道（RGL）。他说，马国预计今年12月甚至更早就将开放边境，到时马国民众出国或外国人入境马国时，都不必事先申请。

据《星洲日报》报道，依斯迈沙比里说：“我上周去了柔佛，我要求（柔佛州秘书）阿兹米和新加坡讨论开放互惠绿色通道。”

新马两国去年8月开始落实互惠绿色通道（RGL）和周期性通勤安排（PCA），让两国的公务和商务人员，以及相关证件持有人可往来两地。马国冠病疫情去年底反弹和恶化后，新加坡今年2月初宣布暂停互惠绿色通道措施，马国则在5月暂停。

依斯迈沙比里说，在新加坡工作或逗留的马国民众已经一年多无法回国，因此他认为有必要重开互惠绿色通道。“更重要的是20多万在新加坡工作而每日来回新马的马国民众。目前新加坡还没开放边境，那些住在新加坡的民众就回不来，他们（因为疫情）已经受苦一年多。”

当记者询问依斯迈沙比里到时是否将开放边境，让许多与家人分隔两地的马国民众与家人团聚，依斯迈沙比里说：“是的。可能（比12月）更早。”

他透露，政府到时将取消移民局接受出入境申请的My Travel Pass平台，意味马国民众出国或外国人入境马国都不必事先提出申请。他强调，到时回国的马国民众或入境马国的外国人仍必须强制隔离。目前隔离期是14天。