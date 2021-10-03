马国首相指示柔佛与新加坡协商重开启互惠绿色通道

文 /
苏俊翔

发布 / 2021年10月3日 3:04 PM

更新 / 2021年10月3日 5:31 PM

马国首相依斯迈沙比里已经指示柔佛州政府与新加坡商讨重开互惠绿色通道（RGL）。（档案照）
马国首相依斯迈沙比里已经指示柔佛州政府与新加坡商讨重开互惠绿色通道（RGL）。（档案照）

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（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，他已指示柔佛州政府与新加坡讨论重启互惠绿色通道（RGL）。他说，马国预计今年12月甚至更早就将开放边境，到时马国民众出国或外国人入境马国时，都不必事先申请。

据《星洲日报》报道，依斯迈沙比里说：“我上周去了柔佛，我要求（柔佛州秘书）阿兹米和新加坡讨论开放互惠绿色通道。”

新马两国去年8月开始落实互惠绿色通道（RGL）和周期性通勤安排（PCA），让两国的公务和商务人员，以及相关证件持有人可往来两地。马国冠病疫情去年底反弹和恶化后，新加坡今年2月初宣布暂停互惠绿色通道措施，马国则在5月暂停。

依斯迈沙比里说，在新加坡工作或逗留的马国民众已经一年多无法回国，因此他认为有必要重开互惠绿色通道。“更重要的是20多万在新加坡工作而每日来回新马的马国民众。目前新加坡还没开放边境，那些住在新加坡的民众就回不来，他们（因为疫情）已经受苦一年多。”

当记者询问依斯迈沙比里到时是否将开放边境，让许多与家人分隔两地的马国民众与家人团聚，依斯迈沙比里说：“是的。可能（比12月）更早。”

他透露，政府到时将取消移民局接受出入境申请的My Travel Pass平台，意味马国民众出国或外国人入境马国都不必事先提出申请。他强调，到时回国的马国民众或入境马国的外国人仍必须强制隔离。目前隔离期是14天。

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