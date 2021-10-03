美国冠病死亡病例达70万起 拜登发文缅怀死者并呼吁接种疫苗

（早报讯）美国冠病死亡病例超过70万起，美国总统拜登周六（2日）发表声明缅怀死者，呼吁民众接种疫苗。

美国约翰·霍普金斯大学周五（1日）发布最新数据显示，截至美国东部时间1日20时21分（新加坡时间2日8时21分），美国累计冠病死亡病例超过70万起，达70万零258起，累计确诊4361万5149起。

白宫网站当天发布声明，美国总统拜登表示，“为了治愈伤痛，我们必须记住，当我们国家哀悼70万美国人死于冠病疫情的痛苦里程碑时，我们一定不能对悲痛麻木。在这一天和每一天，我们要铭记在这场大流行中失去的所有人。我们会为那些失去一部分灵魂的亲人们祈祷。”

拜登随后呼吁美国民众接种疫苗。他说：“惊人的死亡人数再次提醒（我们）接种疫苗是多么重要。（接种）疫苗是安全、免费、简单。而且因为有了疫苗，我们在过去8个月抗击冠病疫情的斗争中取得了显著进展。”

拜登还说，12岁及以上的美国人中，超过四分之三至少接种了一剂疫苗——包括近94%的老年人。“在这场大流行期间，很多美国人遭受难以承受的损失，但很多家庭（因为疫苗）幸免于此。”

拜登最后表示，“如果你还没有接种，就请接种疫苗。它可以拯救你和所爱之人的生命。它将帮助我们战胜冠病疫情，以一个国家共同前进。”