潘朵拉文件揭秘多国领导人岸外藏富

（早报讯）国际调查记者联盟星期天（3日）再次发布大量金融文件，披露多国政府领导人包括约旦国王阿卜杜拉二世、捷克总理巴比斯、俄罗斯总统普京等匿藏数目可观的资产。

路透社报道，这份名为“潘朵拉文件”（Pandora Papers）的调查报告从全球14家金融服务机构取得超过1190万份文件，美国《华盛顿邮报》、英国广播公司（BBC）和《卫报》等多家主要新闻机构动员超过600名记者参与调查工作。

来自全球91个国家与地区的约35名现任及前任国家领导人，以及330名政治人物和公职人员被指利用离岸公司逃税。

这是继2016年“巴拿马文件”、2017年“天堂文件”以及2020年“金融犯罪执法局文件”后，国际调查记者联盟（ICIJ）最新且规模最大的一次调查报告。

“潘朵拉文件”指约旦国王阿卜杜拉二世利用海外账户在英国和美国购买超过1亿美元（约1.35亿新元）的豪宅。

该报告提及前英国首相布莱尔夫妇时并未影射他们隐藏财富，但相关文件显示他们在购买价值645万英镑的房产时没有缴纳31万2000英镑的印花税。

调查也指捷克总理巴比斯通过一家离岸投资公司购买法国南部一座价值2200万美元城堡时没有提出申报。将在本周面临选举的巴比斯接受捷克媒体采访时否认涉及任何违法行为，并抨击该调查试图玷污他的声誉和影响捷克大选。

“潘朵拉文件”没有直接点名普京，不过文件通过普京的多名亲信，指他和位于摩纳哥的隐匿资产有关联。