青瓦台对韩朝恢复通讯联络线持谨慎态度

（早报讯）韩国青瓦台周一（4日）就朝鲜时隔55天恢复与韩方的通讯联络线未作正式表态，仅表示统一部和国防部已发表立场。

韩联社报道，青瓦台表示，韩朝关系随时会受到朝美无核化谈判的影响，因此不宜操之过急，而应加强韩美沟通，冷静管控安全局势。

青瓦台内部还有意见认为，随着韩朝沟通的“首道关口”——通讯联络线恢复，有必要进一步加强与朝方的沟通，为下一阶段做准备。还有观测表示，恢复韩朝首脑热线、人道主义援助、构建韩朝视频会议系统和离散家属视频会面等将成为下一阶段的主力推进项目。

朝中社10月4日发表公报说，朝鲜决定从当天上午9时起重启所有朝韩间通讯联络线。韩国当局应深深领会重启朝韩通讯联络线的意义，为完成改善朝韩关系、打开今后辉煌前途而需要先决的重大课题作出积极努力。

韩国统一部表示，韩朝联络办公室当天上午9时进行了正常通话，韩朝通信联络渠道由此恢复正常。

韩国国防部也表示，期待韩朝军事部门恢复联络能实际缓解半岛军事紧张局势。

韩朝军事部门当天上午9时通过东海和西海地区的军事热线恢复正常通话。由此，韩朝利用通信光缆的军事热线、互换文件的传真等所有联络渠道功能均正常恢复启动。西部海域利用军事通信线路互换非法捕捞渔船信息工作也得以重启。

但朝方尚未回复韩方通过国际商船公用频率发送的信息，韩军将继续尝试重发信息。