加拿大总理为在“全国真相与和解日”外出旅游道歉

（早报讯）加拿大总理特鲁多办公室当地时间10月3日宣布，特鲁多已经向邀请他参加加拿大首个“全国真相与和解日”活动的不列颠哥伦比亚省第一民族塞维潘克道歉。

9月30日是加拿大第一个“全国真相与和解日”。加拿大多地举行活动，纪念在加拿大原住民寄宿学校被虐待致死的儿童，反思殖民主义、种族歧视和原住民文化灭绝等问题。对原住民来说，这一天是纪念加拿大寄宿学校制度给他们造成的伤痛的日子。然而，特鲁多及其家人当天乘坐飞机飞往不列颠哥伦比亚省的旅游胜地托菲诺（Tofino）。特鲁多没有在这一天与原住民一起参加相关的纪念活动，反而带着家人游玩，引起了原住民领导人和各界人士的批评。

于今年5月在坎卢普斯镇附近的印第安人寄宿学校旧址，发现了200多个无标记原住民儿童墓穴的加拿大不列颠哥伦比亚省第一民族，塞维潘克在社交媒体上说，他们向特鲁多发出了两份“真诚的邀请”，邀请他来参加9月30日的纪念活动。然而，特鲁多幷没有接受邀请。据了解，特鲁多也没有在“全国真相与和解日”参加其他纪念活动，而是去了同在这个省的旅游胜地托菲诺。

在遭到外界广泛批评之后，当地时间10月2日，特鲁多才来到坎卢普斯，向原住民道歉。

加拿大真相与和解委员会2015年公布的一份报告显示，自19世纪40年代至20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。加拿大学术界认为，加拿大历史上曾经出现过强迫同化原住民的“文化灭绝”行为，加拿大人应对此感到羞耻，进行反思，设法改善原住民民生状况。