美国两位科学家获2021年诺贝尔生理学或医学奖

（早报讯）据诺贝尔奖官网消息，2021年诺贝尔生理学或医学奖率先揭晓，美国科学家大卫·朱利叶斯（David Julius）和阿登·帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因在感受温度和触觉方面的发现获奖。

瑞典卡罗林斯卡医学院（Karolinska Institutet）诺贝尔奖委员会当天在斯德哥尔摩宣布了这一消息。美国加利福尼亚大学旧金山分校的教授朱利叶斯和美国加利福尼亚州拉霍亚斯克里普斯研究所的阿登·帕塔普蒂安获得这一奖项，以表彰他们在“发现温度和触觉感受器”方面作出的贡献。两位获奖者将分享1000万瑞典克朗奖金。

诺贝尔基金会9月23日宣布，受冠病疫情影响，2021年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖以及经济学奖得主将延续去年的方式，在各自国家获颁相关奖项，而不是按传统赴瑞典首都斯德哥尔摩参加颁奖典礼。

12月10日是瑞典化学家和发明家诺贝尔的逝世纪念日，每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。依照惯例，当年各奖项获奖者会前往斯德哥尔摩出席颁奖仪式和晚宴，幷参加获奖者讲座、音乐会等一系列诺贝尔周活动。受新冠疫情影响，2020年诺奖得主们在各自国家获颁相关奖项，主办方在斯德哥尔摩市政厅线上直播了颁奖仪式。当年的诺贝尔奖颁奖晚宴也因疫情取消。