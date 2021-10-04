塔利班宣布在喀布尔消灭多名“伊斯兰国”武装分子

（早报讯）据俄罗斯卫星网报道，阿富汗塔利班临时政府文化和信息部代理副部长穆贾希德4日表示，塔利班在首都喀布尔摧毁了一个极端组织“伊斯兰国”武装分子的藏身点，幷消灭该组织多名成员。

穆贾希德在声明中称，塔利班武装人员3日晚在喀布尔第17区开展了针对“伊斯兰国”武装分子的行动，“行动中摧毁了‘伊斯兰国’成员的藏身点，该藏身点内的所有‘伊斯兰国’成员均被消灭。”一名目击者称，喀布尔第17街区能够听到枪声，既有普通枪支开枪的声音，也有重型武器的声音。他还表示，交火的双方身份不明。

另据半岛电视台4日报道，喀布尔市区的一个清真寺于当地时间3日发生爆炸，此次袭击的目标是清真寺入口，而里面正在为塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德的母亲举行追悼会。此次袭击造成至少5名平民丧生，多人受伤。塔利班另一名发言人卡里米表示，塔利班战士没有在袭击中受伤。

当地媒体援引塔利班政府内政部的消息称，有八人死于此次爆炸，20人受伤。但一名不愿透露姓名的塔利班官员表示，具体死亡数字可能更高。目前还没有人宣布对事件负责，但人们怀疑是恐怖组织“伊斯兰国”所为。报道称，该袭击是自 8 月下旬“伊斯兰国呼罗珊分支”自杀式炸弹袭击者袭击喀布尔国际机场外的美国撤离行动以来，首次以首都喀布尔为目标。