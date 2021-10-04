泰国为学生接种疫苗 争取11月现场教学

（早报讯）泰国自10月4日开始大规模为12岁至18岁的学生接种冠病疫苗，以争取在11月开始的新学期能够恢复现场教学。

泰国于今年4月暴发第三波疫情，此后各级学校转为线上教学。泰国首相巴育当天前往曼谷拉抛路一所学校主持学生疫苗接种启动仪式时表示，目前国内疫情及水灾形势令人担忧，政府有责任解决各种难题。他感谢大家能积极参与到疫苗接种的行动中来，并强调今年底前一定有充足的疫苗供民众接种。

按照计划，泰国从10月起首先为最高级别疫情防控区（深红色）29府的学生接种疫苗，之后扩至全国其他地区，最终目标是实现全国500多万名12岁至18岁青少年全部接种。泰国教育部表示，学校要恢复现场上课，至少85%的教职员工必须完整接种疫苗，每间教室最多只能容纳25名学生，学生之间至少保持1.5米距离。此外还须严格遵守其他防疫规定。

根据该部的一项调查，泰国超过九成的家长愿意让自己的孩子接种疫苗。目前，全国12岁至18岁学生中已有360多万人登记接种，约占总数的71%。

泰国卫生部的统计数据显示，自今年2月28日以来，泰国已接种了5500多万剂冠病疫苗。全国近31%的人口已完成两剂疫苗接种，超过49%的人口已接种第一剂疫苗。