研究：辉瑞疫苗预防重症的有效性可至少维持六个月

（早报讯）对美国冠病病例进行的一项研究显示，接种两剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗对预防重症的高度有效性可至少维持六个月。

法新社和路透社综合报道，该研究显示，接种辉瑞-BioNTech疫苗至少六个月后，该疫苗对预防住院和死亡的有效性仍维持在90%高位，即使面对高度传染性的德尔塔变种冠病病毒也是如此。

这项数据周一（4日）刊登在医学期刊《柳叶刀》上，此前未经同行评审前，该数据已在8月发布。

研究人员说，该数据表明疫苗的有效性下降是因为其效能减弱，而不是因为病毒的传染性更强。

辉瑞公司和非营利医疗系统凯撒医疗集团（Kaiser Permanente）对南加利福尼亚州约340万名居民的电子健康记录进行研究，其中约三分之一的人是去年12月至今年8月的冠病康复者。

辉瑞疫苗高级副总裁兼首席医疗官约达尔说：“我们对特异性病毒变体的分析清楚表明，（辉瑞-BioNTech）疫苗对所有当前关注的变种冠病病毒都是有效的，包括德尔塔变种。”

该研究的一个潜在局限是缺乏被研究群体是否遵守戴口罩指引以及他们的职业信息，这两项信息可能会影响他们的检测频率和接触病毒的可能性。

数据显示，接种辉瑞-BioNTech疫苗首个月后，疫苗对预防德尔塔变种病毒的有效性为93%；四个月后降至53%；针对其他变种病毒的有效性则从97%降至67%。

南加州凯撒医疗集团的研究与评估部负责人塔托夫说：“对我们来说，这表明德尔塔变种病毒并不是一种可以完全躲避免疫系统攻击的变种病毒。”

她说：“如果它能完全躲避，我们不太可能在接种疫苗后看到那么高的有效性，因为在那种情况下，接种疫苗是无法发挥作用的。它的有效性一开始就会很低，而且会一直保持低水平。”

美国食品与药物管理局（FDA）已授权为年长者和部分高风险群体接种辉瑞-BioNTech疫苗追加剂。科学家要求制药商提供更多数据以决定是否让所有人接种追加剂。