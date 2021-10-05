前任与现任首长角力 巫统内斗拖垮马六甲政权

（早报讯）“透视大马”周二（5日）引述马来西亚数名消息人士说，巫统内部的权力斗争是导致马六甲州政府垮台的原因。

希盟一名资深领袖说，马六甲首席部长苏莱曼早已预见可能倒台，7月就接触希盟以促成希盟与依斯迈沙比里新政府达成“信任与拨款协议”（Confidence and Supply Agreement，CSA）。

他说：“苏莱曼在依斯迈沙比里成为首相前便找上我们。他希望稳住其政权，因为有迹象显示一些巫统议员要倒戈。”

另有消息人士称，在依斯迈沙比里成为首相后，苏莱曼就停止了“信任与拨款协议”的谈判。

“他或许认为已经安全，因为依斯迈沙比里已同希盟签署谅解备忘录。但没有什么是安全的，因为州内依然有很多权力斗争，中央情况不一定代表州层面的情况。”

另一名消息人士透露，巫统去年重夺马六甲后，马六甲前首长依德里斯哈伦与苏莱曼和甲州议长阿都拉夫尤索就产生矛盾。

由巫统州议员、前州首长依德利斯哈伦带头的四名州议员周一宣布退出执政甲州的国盟，并撤回对苏莱曼的支持。他们过后与马六甲希盟11名州议员召开记者会，称已有超过半数州议员不支持苏莱曼，甲州国盟政府已经倒台，要苏莱曼立即辞职。

马六甲州议会共有28席，按州宪法，执政者必须掌握至少15席；国盟为首的甲州政府目前占17席，希盟11席。上述四名州议员宣布与希盟合作后，苏莱曼领导的甲州政府在州议会只剩13席，达不到执政门槛。