菲卫生部指冠病新增病例下降可能是个“假象”

（早报讯）菲律宾卫生部说，菲律宾近期的单日冠病确诊病例数下降可能是一个假象，因为全国各地的冠病检测量减少，而医院床位依然紧张。

《菲律宾每日询问报》报道，在德尔塔变种冠病病毒的带动下，菲律宾9月的每日新增确诊病例介于1万7000起至2万起，日均死亡病例为122起。但菲律宾卫生部的数据显示，在马尼拉大都会及吕宋岛其他地区和棉兰老岛，新增病例数均呈下降趋势。米沙鄢群岛（Visayas）的疫情也趋于平缓。

目前在菲律宾全国17个地区，只有六个仍被列为高风险区。不过，菲律宾卫生部副部长维吉尔在周一（4日）的记者会上说，这些数据未必反映当地的真实情况。

过去一周菲律宾每日进行的冠病检测量累计为6万9055次，较前一周下降了11.8%。另外，在全国17区中有14区的定量反转录聚合酶链式反应（RT-PCR）检测量减少，而降幅最大的一区是马尼拉大都会。

维吉尔说，马尼拉大都会一些地方政府确认，过去两周他们收到的冠病检测量下降。

另外，菲律宾卫生部表示，确诊病例数减少并没有缓解医院里的拥挤情况。菲律宾全国加护病房床位的占用率仍然高达73%，普通病床的占用率则为64%。多数地区的医疗体系仍处于紧绷状态。

维吉尔指出，还是有很多人被送入医院，她强调说：“我们不想让公众产生一个虚假的希望。我们必须提供准确的数据，在确定之后才能告诉大家疫情已经放缓、入院人数已经减少。”

她还补充说，卫生部的冠病病例收集系统过去三个星期出现技术问题。

截至10月4日，菲律宾卫生部通报新增1万零748起确诊病例和61起死亡病例，全国累计确诊病例达到260万4040起，累计死亡病例为3万8828起。