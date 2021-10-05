马来西亚新增8817冠病确诊 76死亡病例

（早报讯）马来西亚单日冠病确诊病例连续4天下跌后，今日（10月5日）新增病例有所回升，达8817起。

此外，截至4日，马国通报76起冠病死亡病例，而送院前死亡（BID）病例为15起。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文说，截至5日中午12时，全国累计229万4457起冠病确诊病例。

他说，今日共有3个州属的单日新增病破千，即砂拉越、雪兰莪和吉兰丹。

新增病例最高的州属依然是砂拉越，达1361起病例。砂拉越已经连续12天成为国内新增病例最多的州属。

新增病例第二高的州属是雪兰莪，达1348起病例，接着是吉兰丹（1063起）、柔佛（886起）、沙巴（805起）、彭亨（696起）、吉打（576起）、霹雳（473起）、登嘉楼（356起）、马六甲（246起）、吉隆坡（217起）、森美兰（122起）、玻璃市（47起）、布城（23起）及纳闽（3起）。