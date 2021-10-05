马国内长：第二家园计划原有参与者豁免新条例

（早报讯）马来西亚内政部长韩查再努丁说，马来西亚“第二家园计划”（MM2H）原有参与者可豁免新条例，除了必须在马国居留的天数在1年内至少要有90天，以及签证费用从90令吉（约30新元）调至500令吉。

他今日（10月5日）在国会下议院为第12马来西亚计划辩论进行部门总结时指出，此计划新申请者必须遵守出台的新条件。

上个月26日，柔佛苏丹依布拉欣在新山王宫接见首相依斯迈沙比里时，谕令联邦政府尽速检讨第二家园计划所拟定的苛刻条件并作出改善。他说，柔佛和新加坡仅一水之隔，第二家园计划成为柔佛增进收入来源之一，也是马国经济增长的主要的贡献州属之一。

内政部秘书长旺阿末达兰早前宣布10月重启第二家园计划并实施更严苛的条件，包括申请者的海外收入每月至少4万令吉、拥有至少100万令吉的定期存款，以及证明拥有至少150万令吉的流动资产。

他说，内阁同意该计划的改进建议，以作为协助实施国家复苏计划，以重振国民经济的战略之一。从2002年到2019年，该计划为马国增加了逾110亿令吉的收入，成功刺激了马国经济。至今已有5万7478人，包括家属成功申请该计划。

根据移民局最新数据显示，申请者以中国人居多，约1000个申请，其次是日本，约200个申请，接着是英国、孟加拉、韩国、新加坡、美国、澳大利亚、台湾和印度尼西亚。

旺阿末达兰表示，政府了解人民对外国人通过该计划长住马国，可能导致外国人暴增而感到担忧，因此同意设定申请者人数的上限，即不超过国民总数的1%。

他也保证，只有符合资格和没有犯罪记录的外国人参与该计划。马国2002年推出此计划，至今将近20年，过去曾出现一些外国人滥用此计划的现象。