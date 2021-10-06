吹哨人国会作证 指控面簿公司危害儿童制造分裂

（早报讯）美国社交媒体巨头面簿公司一名吹哨人告诉国会，面簿公司的网站和应用“危害儿童、制造分裂且削弱美国民主”。

法新社和英国广播公司综合报道，面簿公司前产品经理弗朗西丝·豪根（Frances Haugen）周二（5日）在参议院商务委员会消费者保护小组的听证会作证，对面簿发出猛烈批评。

豪根告诉参议员，面簿公司所掌握的权力影响深远，与千千万万用户的日常生活紧紧交织。她指面簿平台助长饮食失调、身材攻击和负面自我形象的风气，这对年轻人尤其危险。

她呼吁国会采取行动，“如果你们不介入，他们不会解决这个危机。”

参议院两党议员在周二的听证会上罕见立场一致，认为面簿公司必须做出改变。听证会小组主席布卢门撒尔（Richard Blumenthal）指控面簿公司“道德破产”，其影响将“困扰一整代人”。

面簿公司在听证会结束后发表声明，表明不同意豪根提供的许多证词，但它同意“是时候为互联网制定准则”。

该声明说：“现有的互联网规则是25年前修订的，但这不该是业界的责任而是立法者的责任，国会是时候该有所行动了。”

面簿公司是全球最受欢迎的社交媒体企业。面簿的月度活跃用户达27亿人，该公司的其他产品如WhatsApp和Instagram的用户也数以十亿计。