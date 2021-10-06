缅甸局势毫无进展 亚细安考虑不邀请敏昂莱出席峰会

（早报讯）亚细安缅甸特使埃里万尤索夫透露，亚细安考虑不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安领导人峰会，亚细安各国部长正在为此事进行讨论。

路透社报道，亚细安为化解缅甸政变危机制定了重返和平进程路线图。埃里万尤索夫周三（6日）在一场新闻发布会上说，这项努力至今没有取得任何进展。

埃里万尤索夫补充说，他要求会见被缅甸军方拘留的原民选政府领导人翁山淑枝，缅甸军方至今没有做出回应。

缅甸军方2月1日发动政变，引发大规模反政变示威。联合国指缅甸军方的暴力镇压行动至今已夺走超过千条人命，全国民主联盟领袖包括翁山淑枝一直未获释放。

亚细安成员国与缅甸军方领导人敏昂莱4月24日在印度尼西亚首都雅加达举行特别峰会。会后，亚细安宣布与缅甸军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援，以及允许一名亚细安特使访问缅甸。

敏昂莱8月1日宣布，缅甸将在2023年8月解除紧急状态后举行选举。在这之前，由军方成立的“缅甸国家管理委员会”将改组为“看守政府”，而他将出任“看守政府”总理。

敏昂莱也说：“缅甸愿在亚细安框架内推进与亚细安的合作，包括与亚细安委任的缅甸特使展开对话。”

亚细安第38届峰会及一系列会议将在10月底举行。