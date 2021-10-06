安华促辩论“潘多拉文件” 议长称“非迫切性”驳回

（早报讯）马来西亚国会反对党领袖安华今日（10月6日）促请国会下议院议长阿兹哈，允许国会辩论国际调查记者同盟的“潘多拉文件”（Pandora Papers）调查报告，但议长以“非迫切性”为理由驳回相关动议，引起反对党议员的不满。

星洲网报道，安华在国会进入第12马来西亚计划总结开始前，援引议会常规第18（1）条文，向议长提呈动议，要求辩论“潘多拉文件”一事，但议长表示，国会应该先根据议程表的流程，即必须先进行第12马来西亚计划的总结。

议长说，自己日前已经收到安华提呈辩论“潘多拉文件”的动议，他同意这项课题是涉及公共利益，且必须进行彻查，但这不属于必须紧急辩论的事项。

他认为，这项课题应该交给国会遴选委员会去讨论，而且不属于迫切性，因此，他决定驳回这项动议。

面对议长的说法，安华表示不同意，并认为这项课题是涉及国家的尊严及安全。他说：“我们必须辩论此项课题，我们并非要惩罚任何人，这是关乎数千亿令吉的账户，难道不属于迫切性吗？怎幺回事？”

他指出，“潘多拉文件”绝对比国防、第12马来西亚计划的课题更为重要。“如今说非迫切讨论，我不能接受议长的决定！”

他表示，当马来西亚面对数千亿令吉被非法带走时，试问人民又怎能继续保持沉默？“如果我们保持沉默，我会为身为国会议员一分子感到羞耻。”

此外，数名反对党国会议员包括公正党双溪毛糯国会议员西华拉沙、居林万拉峇鲁国会议员赛夫丁、诚信党沙亚南国会议员卡立沙末等人，皆附议安华，纷纷驳斥议长的说法。

不过议长坚持自己的决定，并援引议会常规第18（7）（c）条文说，安华所声称的“潘多拉文件”都是来自于媒体的报道，这不符合议员提出的问题不能来自于新闻媒体的规定。

尽管安华指出前财政部长达因和现任财政部长东姑扎夫鲁也已经针对“潘多拉文件”发言，但议长依然驳回他的动议。

之后，安华也表示，他将会针对议长的决定，再度致函给国会。