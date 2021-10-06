欧洲药管局考虑快速审批口服抗冠病药物Molnupiravir

（早报讯）欧洲药品管理局考虑对美国默克公司研发的口服抗冠病药物Molnupiravir进行快速审批。

新华社报道，欧洲药管局疫苗部门负责人卡瓦列里周二（5日）在记者会上说，欧洲药管局的咨询委员会将在接下来几天考虑启动程序，快速审批Molnupiravir，并将评估现有相关数据能否支持这种快速审批程序。

默克公司10月1日公布了其与合作伙伴里奇巴克生物医药公司（Ridgeback Biotherapeutics）联合研发的Molnupiravir三期临床试验中期分析数据，其结果显示该药物可将轻中症冠病患者的住院或死亡风险降低约50%。

默克公司发表公告说，由于成果积极，基于独立数据监测委员会建议和与美国食品与药物管理局（FDA）的沟通，已提前终止三期临床试验，并计划尽快向美国药管局提交紧急使用授权申请，也将尽快向全球其他国家和地区的监管机构提交上市申请。

卡瓦列里在记者会上还说，截至目前，至少已有10个欧盟成员国决定给本国国民接种冠病疫苗追加剂。

欧洲药管局10月4日宣布，支持18岁及以上群体接种辉瑞-BioNTech冠病疫苗追加剂，同时建议免疫系统受损人群在完成两剂冠病疫苗接种至少28天后再接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗追加剂。