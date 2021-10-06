欧洲药管局考虑快速审批口服抗冠病药物Molnupiravir

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年10月6日 3:45 PM

Molnupiravir是美国默克公司和里奇巴克生物医药公司联合研发的口服抗冠病药物，其三期临床试验中期分析数据显示，这款口服药可将轻中症冠病患者的住院或死亡风险降低约50%。（路透社）
Molnupiravir是美国默克公司和里奇巴克生物医药公司联合研发的口服抗冠病药物，其三期临床试验中期分析数据显示，这款口服药可将轻中症冠病患者的住院或死亡风险降低约50%。（路透社）

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（早报讯）欧洲药品管理局考虑对美国默克公司研发的口服抗冠病药物Molnupiravir进行快速审批。

新华社报道，欧洲药管局疫苗部门负责人卡瓦列里周二（5日）在记者会上说，欧洲药管局的咨询委员会将在接下来几天考虑启动程序，快速审批Molnupiravir，并将评估现有相关数据能否支持这种快速审批程序。

默克公司10月1日公布了其与合作伙伴里奇巴克生物医药公司（Ridgeback Biotherapeutics）联合研发的Molnupiravir三期临床试验中期分析数据，其结果显示该药物可将轻中症冠病患者的住院或死亡风险降低约50%。

默克公司发表公告说，由于成果积极，基于独立数据监测委员会建议和与美国食品与药物管理局（FDA）的沟通，已提前终止三期临床试验，并计划尽快向美国药管局提交紧急使用授权申请，也将尽快向全球其他国家和地区的监管机构提交上市申请。

卡瓦列里在记者会上还说，截至目前，至少已有10个欧盟成员国决定给本国国民接种冠病疫苗追加剂。

欧洲药管局10月4日宣布，支持18岁及以上群体接种辉瑞-BioNTech冠病疫苗追加剂，同时建议免疫系统受损人群在完成两剂冠病疫苗接种至少28天后再接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗追加剂。

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