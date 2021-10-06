世界气象组织：全球与水相关的危害正在增加

（早报讯）由于气候变化，全球洪水和干旱等与水有关的危害正在增加，加上人口增加和可用水量减少，面临缺水压力的人数还将飙升。为应对危机，世界气象组织呼吁各国加强水资源管理、监测、预测及早期预警。

世界气象组织周二（10月5日）发布名为《2021年气候服务状况：水》的报告说，2018年全球每年至少一个月用水量不足的人口为36亿，预计到2050年将上升到50亿以上。

在过去20年里，陆地储水水位以每年1厘米的速度下降，一些传统上水资源充裕的地区也正在经历严重的水资源损失，对水安全产生了重大影响。

与此同时，过去20年里全球与水有关的危害发生频率增加。

自2000年以来，与洪水有关的灾害比前20年增加了134%，干旱发生的次数和持续时间也增加了29%。数据显示，大多数与洪水有关的死亡和经济损失发生在亚洲，而大多数与干旱有关的死亡发生在非洲。

对此，世界气象组织秘书长塔拉斯表示：“升温正导致全球和区域降水发生变化，使降雨模式和农业季节发生转变，对粮食安全和人类健康及福祉产生重大影响。”

报告说，世界仍严重落后于实现联合国可持续发展目标的时间表，即确保为所有人提供并以可持续方式管理水和环境卫生。

2020年，全球仍有36亿人缺乏安全管理的环境卫生服务，23亿人缺乏基本的卫生服务，超过20亿人生活在水资源紧张的国家，无法获得安全的饮用水。