马新警方合作侦破快递运毒案 捕5男女

（早报讯）马来西亚贩毒团伙开设公司并利用新加坡快递服务运毒到欧洲国家，最终法网难逃，5名男女落网及起获总值490万令吉（约160万新元）的毒品。

星洲网报道，全国毒品罪案调查部副总监阿都阿兹在新闻发布会上说，这是警方与新加坡中央肃毒局共享情报所取得的成果，双方合力破获一个自今年1月开始活跃的贩毒团伙。

他说，警方上个月24至28日分别在雪隆、森美兰和吉隆坡展开6次突击行动，逮捕了华裔1男3女及一名马来女子，他们年龄介于21至71岁。

“警方调查显示，贩毒团伙在马来西亚开设多家私人公司，并利用新加坡快递公司的服务将毒品混入零食和玩具等货物，再贩运到其他国家。”

他指出，警方监视多时后，趁贩毒团伙准备出货时出动，当场逮捕负责运送的嫌犯之外，也起获大量毒品，分别为5.8公斤冰毒、14.8公斤K他命、30.1公升摇头水、34.3公斤摇头粉、2.2公斤咖啡因及炼毒器具。

除此之外，警方也扣押总值25万令吉的3辆轿车，并冻结11个内存42万6926令吉的银行户头。初步调查显示，此贩毒团伙的主要供应市场是欧洲国家。

他说，被捕嫌犯已被延扣并在1952年危险毒品法令第39B条文下受查，警方已经鉴定包括首脑在内的在逃嫌犯，目前正在追查他们的下落。