柬埔寨金边延长防控措施 出入公共场所须出示“疫苗卡”

（早报讯）由于持续出现新的德尔塔变异毒株感染病例，柬埔寨金边市政府延长冠病疫情防控措施至10月中旬，该市还推行新规定，居民出入公共场所须出示“疫苗卡”。

根据柬埔寨卫生部6日通报，该国当天新增221起冠病确诊病例，新增死亡病例为13起。新增确诊病例中，有212起为社区传播感染病例，九起为境外输入确诊病例。截至目前，柬埔寨全国累计确诊病例为11.3万起，累计死亡病例2431起。

作为此次德尔塔疫情的“重灾区”，首都金边发布最新公告称，为有效控制疫情，特别是德尔塔变异病毒扩散蔓延，政府要求民众在进出教育机构、国营及私营市场、便利店、餐厅、咖啡厅等公共场所时须出示“疫苗卡”。金边市政府强调，若有人拒绝出示“疫苗卡”，必须禁止他们进入，同时向当局举报。市场管理委员会及餐饮业业主若未能严格落实上述指令，将面临吊销营业执照及勒令关闭的处罚。

与此同时，金边市政府决定将市内疫情高风险聚集场所继续关停一周（8日至14日）。官方指出，在此期间，市内禁止举办超过15人的会议或私人聚会，各种宗教活动和葬礼须按照相关部门规定进行。

金边市政府消息指出，被暂时关停的包括公立和私立学校(可在线授课)、卡拉OK、酒吧、度假村、博物馆和主题公园、电影院、艺术剧院、健身房和体育中心等。除上述行业和场所外，金边市政府将根据实际情况，考虑暂停其他行业和业务以遏制新冠疫情蔓延。