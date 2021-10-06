全球疫情开始大幅降低 专家：病毒有两个月神秘循环周期

（早报讯）全球冠病疫情缓解，似乎出现一线曙光，调查发现过去一个多月，美国每天新增确诊人数下降60%，全球单日新增的病例也减少50%以上。但研究初步判断，疫情有两个月的“神秘循环周期”，升高两个月之后会降温两个月，这并不代表疫情就此结束，各国防疫仍然不能放松。

《纽约时报》报道，自9月1日起，美国每日新增确诊人数便呈现明显的下降趋势，据世界实时统计数据Worldometer网站，9月1日美国约新增19万人确诊，10月4日新增染疫人数已降至7.3万人，下降幅度达61%。除了新增人数下降，美国死亡人数、重症、住院数也呈下降趋势，自9月21日高峰以来，死亡人数下降超过达70%。

从全球角度来看也是同样趋势，自8月底以来，全球每日新增确诊人数也大幅下降。据Worldometer统计，若自8月19日疫情高峰起算，当时单日新增人数达74.6万人，10月4日单日新增人数已降至34.5万人，下降幅度超过53%。

《纽约时报》指出，确诊病例下降的趋势符合“神秘的两个月循环”，也就是自冠病疫情于2019年底爆发以来，每日新增确诊人数激增的状况通常会维持约两个月，之后伴随两个月的衰退期。

目前科学家仍不清楚为何会出现这种两个月的神秘周期，许多人猜测可能和季节性或是社交距离政策有关，不过《纽约时报》指出，两个月周期在各个季节都发生过，甚至在人们没有严格遵守社交距离政策的时候也出现过。

目前最合理的解释是病毒的生物性结合人类的社交行为，例如不同的变异株特别容易传染特定族群，当这些脆弱族群都已感染过后，病毒自然就消退了。另外也可能是，每一种变异株需要两个月的时间，才能在一般大小的社区中传播。