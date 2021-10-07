美国考虑释放战略石油储备 不排除禁止原油出口

（早报讯）美国能源部长格兰霍姆提出了从政府战略石油储备中释放原油的可能性。她表示，在拜登政府面临油价飙升的政治风险之际，所有工具都在考虑之中。

路透社引述《金融时报》报道，美国加油站汽油平均价格徘徊在每加仑3.19美元（7年来最高）的情况下。白宫担心，燃料成本的上涨可能会在明年中期选举前损害其政治前景。分析师认为，释放原油供应可能会稳定石油市场，并拉低油价。

格兰霍姆周三（10月6日）在一场能源转型峰会上说：“这是一个正在考虑的工具。”

另外，格兰霍姆还表示不排除禁止原油出口，尽管这是从未使用过的手段。自2015年美国国会取消联邦限制以来，美国原油出口一直不受限制。

位于墨西哥湾附近的战略石油储备是世界上最大的原油应急储备。该储备由美国能源部管理，上周有6.178亿桶石油，相当于美国一个月的石油产品需求。

上一次动用大规模储备是在2011年，当时奥巴马政府与国际能源署的其他成员国合作，利用紧急储备来拉低不断飙升的油价。美国国会还批准定期销售以增加政府收入。

美国白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）拒绝就格兰霍姆的讲话发表评论。她说：“我会听从能源部长的意见，但我没有任何来自白宫内部的新消息可以报告。”

周一，石油输出国组织及产油盟国（OPEC+）无视美国政府比原计划更快的速度增产的请求。相反，它坚持计划在11月每天向市场额外投放40万桶原油，这是去年历史性减产后逐步恢复产量的一部分。

OPEC+的决定是对白宫的一个打击。格兰霍姆表示，美国对此感到失望，“所有人都希望会有额外供应，这样价格就不会被推高”。

她还表示，美国正“尽其所能”解决天然气供应紧张的问题。天然气供应紧张已导致欧洲和亚洲天然气价格飙升。