芬兰、瑞典和丹麦暂停不同年轻群体接种莫德纳冠病疫苗

（早报讯）继美国莫德纳冠病疫苗后出现罕见副作用，瑞典和丹麦宣布暂停不同年龄层年轻群体接种这款疫苗。芬兰也将暂停对1991年及以后出生的男性使用莫德纳冠病疫苗。

路透社报道，卫生和福利研究所周四（7日）表示，基于一份莫德纳冠病疫苗引发罕见心血管副作用的报告，芬兰将暂停对1991年及以后出生的男性使用莫德纳冠病疫苗。

瑞典公共卫生局较早前也表示，鉴于青少年和年轻成年人接种冠病疫苗后出现心肌炎和心包炎的案例增加，“这种关联在接种莫德纳疫苗后表现得尤为明显，特别在接种完第二剂后”，作为预防措施，政府暂停1991年及以后出生人群接种莫德纳疫苗。

另外，瑞典政府调整莫德纳疫苗接种年龄下限的决定暂定执行至12月1日。不过，瑞典公共卫生局表示，接种莫德纳疫苗后出现副作用的风险总体仍然极低。

在瑞典，年满12岁即可接种冠病疫苗。瑞典公共卫生局建议受接种年龄政策调整影响的人群改为接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的冠病疫苗。

丹麦卫生部也建议受接种年龄调整政策影响的人群改为接种辉瑞疫苗。卫生部发表声明说：“依据初步数据，（我们）怀疑接种莫德纳疫苗后出现心脏炎症的风险增加。”

辉瑞疫苗和莫德纳疫苗均为信使核糖核酸（mRNA）疫苗，但单剂疫苗注射液中mRNA剂量不同，辉瑞为30微克，莫德纳为100微克。