越南疫情解封促返乡潮 纺织成衣业人工短缺

（早报讯）越南冠病解封引来返乡浪潮，成千上万的工人离开商业中心胡志明市回到家。纺织成衣业者警告，这对原本已面临人工短缺的工厂造成重击，全球制造业供应链几个月的压力将增加。

彭博社报道，今年4月以来，越南遭受第四波疫情袭击，更重创了该国经济。许多工厂被迫在7月至9月期间关闭，或仅维持部分产能，尤其是疫情重灾区的胡志明市。

越南政府在官方网站上指出，目前已经有成千上万的工人离开了越南商业中心胡志明市，以及附近的平阳省、同奈省和隆安省。据报道，当胡志明市以及周边地区自10月1日起解除封城限制，重新开放工厂营运后，迎来了突如其来的返乡潮。

越南公安部数据指出，工业区一带多达210万人希望返回家乡。当地官员也安排了数百辆巴士，将劳工们送回农村地区，尚未接种疫苗返乡的工人将会先被送往隔离中心。

新闻网站Zing援引胡志明市商业协会负责人说，工人们这流行病很重视，认为他们在农村与家人在一起更安全。他们也可以在那里找到工厂工作。

根据代表100多个品牌的美国服饰和鞋类协会数据，越南多年来一直是美国第二大服装和鞋类供应商。越南纺织协会主席武德江表示，在2021年剩余的时间，越南服装业的缺工率可能会达到37%。

越南皮革、鞋业、手提包协会副主席潘氏青春则说，鞋类代工大约有40%工人已经返乡，目前尚不清楚有多少人会回来。