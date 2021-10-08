全球疫苗战略启动 年底前为所有国家四成人口接种

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞和联合国秘书长古特雷斯共同推出一项全球冠病疫苗接种战略，以实现到今年年底为所有国家约40%的人口接种冠病疫苗、到明年中期接种人口比率提升至70%的目标。

新华社报道，谭德塞和古特雷斯周四（7日）共同举行线上新闻发布会，宣布启动全球冠病疫苗接种战略，并呼吁优先向低收入国家、特别是非洲国家提供疫苗。

谭德塞说，目前全球已经接种超过64亿剂疫苗，完全接种的人口约占世界人口的三分之一。不过，低收入国家获得的疫苗总量不到全球疫苗总量的0.5%，非洲地区完全接种疫苗的人口不到5%。

谭德塞说，实现全球冠病疫苗接种战略目标将至少需要110亿剂疫苗，但问题不在于疫苗供应，而在于疫苗分配。目前全球疫苗产量接近每月15亿剂，只要公平分配，就有足够的供应来实现这个目标。

古特雷斯在发言中敦促联合国会员国各尽其责、团结一致，尽其所能确保这项疫苗战略成功。他说，疫苗分配不平等是冠病大流行的“最好盟友”，通过疫苗共享、互换、技术转让，以及其他优先行动，完全可以减少死亡、减少痛苦，防止卫生系统不堪重负，恢复社会和经济活动，并降低危险的变种毒株风险。

古特雷斯呼吁二十国集团（G20）提供帮助。他说，本月晚些时候举行的G20领导人会议将是实现这个目标的机会，全球所有利益攸关方都应加紧行动，调动资源，将这个战略变成现实。