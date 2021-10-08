美国指控塔利班前指挥官涉及杀害美军恐怖罪行

（早报讯）美国指控一名塔利班前指挥官涉及杀害美军人员的恐怖罪行。

美国之音报道，美国联邦检察官周四（7日）针对在押的塔利班前指挥官哈吉·纳吉布拉（Haji Najibullah）提出最新起诉，指控他涉及2008年美军人员被杀害的13项恐怖主义罪行。

现年45岁的纳吉布拉2020年10月被捕，从乌克兰被引渡到美国。他之前被控绑架一名美国记者和两名阿富汗平民。

纽约南区联邦检察官周四说，他们向纳吉布拉提出了替代前项起诉书的最新起诉书，增加了他面临的控罪。

联邦检察官的声明说，塔利班战斗人员在纳吉布拉的领导下，在2008年6月使用土制炸弹、火箭筒和自动武器对美军车队发动攻击，打死三名美国军人和他们的阿富汗翻译。

纽约南区联邦检察官斯特劳斯在声明中说，“正如所指称的那样，在阿富汗冲突最严重的一个时期，纳吉布拉领导的塔利班反叛分子中一个最恶毒的团伙对阿富汗部分地区实施恐怖行动，并攻击了美军。”

纳吉布拉还被控绑架一名美国记者和两名阿富汗平民，将他们关押了七个月。

被绑架记者的名字没有公布，但《纽约时报》记者戴维·罗德（David Rohde）2008年11月在阿富汗与一名翻译和司机一起被绑架。《纽约时报》说，罗德在2009年6月逃了出来。为了他的安全，《纽约时报》当时没有披露罗德被绑架的消息。

纳吉布拉面临的13项新指控有10项最高可被判处终身监禁。