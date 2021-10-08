研究表明美国逾14万名儿童在疫情期间失去至亲

（早报讯）美国疾病控制与预防中心7日发布的一项新研究显示，自冠病疫情开始以来，已有超过14万名美国儿童经历了失去一名至亲的痛苦。

据美国广播公司等多家美媒7日报道，这项研究统计了从2020年4月至2021年6月的数据，发现全美每500名儿童中，就有1人失去了照顾他们的母亲、父亲或是祖父母。研究还发现，有色人种的孩子承受了更大的悲伤。在美国的非裔、拉丁裔及印第安人中，几乎每10名儿童中有七人在疫情期间失去了至亲。

这项新研究的主要作者、美国疾病控制与预防中心的流行病学家希利斯表示：“这意味着，每四名冠病患者死亡，就有一个孩子失去母亲、父亲或祖父母。”希利斯称，这一数字在过去三个月里有所上升。她说：“只要我们的流行病死亡人数增加，这个数字就会继续增长。”

在童年失去父母或照顾者是一种重大的创伤。该研究指出，这种不良的童年经历“可能会对儿童的健康和福祉产生深远的长期影响”。“不良的童年经历与成年后各种主要死亡原因的风险增加有关。”希利斯说。

希利斯对媒体表示：“我们对数据中出现的种族和人种差异感到非常不安。”媒体指出，美国疾控中心没有收集数据来解释为什么存在这些差异，但对疫情过程的研究表明，美国医疗保健方面的严重不平等，导致了有色人种社区更高的死亡率。

该研究是由美国疾病控制与预防中心、伦敦帝国理工学院、哈佛大学、牛津大学和开普敦大学合作进行的。