依斯迈宣布推行“马来西亚一家”运动 团结全民

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比利今天（10月8日）宣布推行“马来西亚一家”运动，以团结全民。

他说，为了确保“马来西亚一家”概念可以获得有效执行，政府将会推出“幸福成果关键指数”（KHO）作为关键绩效指标（KPI），根据全球现有的普世价值来制定。

他为“马来西亚一家”概念主持非正式推介礼时说，“马来西亚一家”的所有价值观是遵照联邦宪法和国家原则的理念。“就如一棵大树，马来西亚一家的根以联邦宪法和国家原则为主干，以价值观为树枝，接着开花结果，让人民受惠，这是马来西亚一家的隐喻。”

他指出，“马来西亚一家”的这三大理念分别是包容性、团结和感激。“许多人询问‘马来西亚一家’真正的构思，以及为何能够成为政府的‘精神’，这是因为一个家庭扮演的是捍卫宗教、保护安全、维护尊严和确保每一位家庭成为受到照顾。”

他说：“在一个国家的脉络下，我们是一个大家庭，由各个宗教、民族、种族和年龄层的人民组成。虽然有不一样的信仰、背景和文化，我们倡导的是‘包容’，即使是在各种差异性之中，也拥护马来西亚精神作为一个民族国家。”

他指出，马国的多元性是每一个人民心中的种子，这份资产必须继续受到捍卫。因此，每一个家人是一个重要的组成部分，决定了这个国家的兴衰。

他说，这场非正式推介礼是一个公布政府信念和承诺的宣言，加倍努力及更加广泛传播“马来西亚一家”的理念和方向，以便社会各个阶层可以明白，以便马国可以摆脱冠病疫情和经济的影响，迈向复苏之路。

他指出，“马来西亚一家”的理念并不是难消化，因为这是根据一个家庭现有的价值观而定。政府所做的一切是落实并且加强这些价值观，让马国在独特的多元宗教、民族和种族中更加壮大。

他透露，在推介礼之后，“马来西亚一家工作队”（Skuad Keluarga Malaysia）约1万名成员将动身全国各个角落，协助受到疫情影响的人民。“预计将会有更多的部门和机构、还有马来西亚一家志工的加入。”

他说：“马来西亚一家工作队”是经过各个单位的协调后，统一为全国人民送援团队。这个团队由妇女及家庭部属下的福利局领导，结合各个部门、私人界和非政府组织的力量合作。在“马来西亚一家”的“团结”理念中，政府通过跨部门和机构合作，为人民提供有效和迅速的各项计划。