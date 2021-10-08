英卫生机构：五年前曾警告英政府应对大流行有缺陷

（早报讯）根据7日披露的一份由英格兰公共卫生局签发的报告，五年前英国高级卫生官员在进行有关流行病模拟演习后警告说，英国政府在应对可能出现的冠状病毒大流行方面存在缺陷。

英格兰国民保健署临床医生库雷希当天在网上公布了英国政府在2015年至2018年间“秘密”进行的七次流行病演习官方文件，其中包括代号“爱丽丝”的冠状病毒传播演习的报告。库雷希认为，“爱丽丝”演习“本可以帮助英国为应对新冠疫情做好准备，但该国政客和医疗健康领域的领导人未能采取行动”。

2016年2月15日，英国卫生部、英格兰国民保健署和英格兰公共卫生局实施“爱丽丝”演习，模拟了中东呼吸综合征冠状病毒在英国伦敦和伯明翰出现、快速传播并最终大流行的情景。

演习报告中提到的一些关键缺陷在新冠疫情暴发后成为英国的现实问题。例如冠病疫情暴发初期，英国医护人员的个人防护用品短缺，重症和死亡病例激增导致的医疗资源挤兑等。

报告明确呼吁考虑“入境口岸筛查”以遏制冠状病毒输入英国，并要求卫生官员“制定备选计划，以便对有症状、无症状等不同类型的病毒感染者和感染高危人群进行隔离”。此外该报告还指出，英国需要更好的系统来追踪冠状病毒感染者的接触者，建议组建“一个基于网络的工具……包含感染者类别、其当前活动状态及其他相关信息的实时数据库”。

今年8月英国政府曾拒绝公布这份报告，称这可能“导致民众因误解该报告而对英国政府和英格兰国民保健署应对新冠疫情失去信心”。

据英国《卫报》7日报道，这份此前未公开的报告将引发对英国公共卫生应对冠状病毒大流行准备充分性的新审查。

英国政府7日公布的疫情数据显示，当天该国新增确诊病例为4万零701起，累计确诊病例为804万6390起；新增死亡病例为122起，累计死亡13万7417起。