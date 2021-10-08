是否仍相信能任相？安华称“顺其自然”

（早报讯）马来西亚在野的人民公正党主席安华数度与相位失之交臂，对于是否仍相信有朝一日能成为首相，他表示，顺其自然。

他今日（10月8日）受澳大利亚广播电台访问时说：“当你挑起诸如潘多拉文件（Pandora Papers）这类课题时，它（成为首相）将更具挑战和困难。整个权力机器、政治精英、财团和媒体都会向你开炮。所以我不担心。

“我只是履行我的工作，一切顺其自然。如果我继续当反对党领袖，那就这样吧；如果我当上首相，我感谢上苍。”

安华曾二度接近首相高位：一次是在1990年代担任副首相，另一次则是2018年中至2020年初，希盟执政时期的候任首相。

第一次，他被时任首相马哈迪从内阁革职。第二次，马哈迪虽书面承诺将转移政权，但在交棒前即发生“喜来登政变”。希盟在该次政变中，遭到土著团结党和公正党署理主席阿兹敏率领的国会议员背叛失去政权。

针对潘多拉文件，安华表示，非法资金外流和秘密银行账户已非新课题。

他指出，他于2011年就已在国会呼吁政府，跟进调查“全球金融诚信组织”（Global Financial Integrity）的报告。该报告称，马来西亚有高达2080亿令吉的非法资金外流。

“我昨天下午跟首相提及此事。他问我，还能做些什么。我说，我们必须彻查（此事）。人们可以拥有海外账户，但如果你是在国外存放数亿资金的公职人员，你就有义务解释。”

他说，当国家的赤贫率居高不下，公职人员却在海外拥有如此庞大的财富，这非常荒唐。

潘多拉文件调查报告包含逾1190万份的外泄文件与记录，它们源自14个专门助人在避税港设立与管理离岸信托或空壳公司的信托公司。

这份报告揭露部分马国政治人物和富贾设有岸外公司或账户，包括前财长达因、现任财长东姑扎夫鲁、财政部第二副部长雅玛尼哈菲兹、巫统主席阿末扎希、公正党籍雪州士拉央区国会议员梁自坚、沙巴前首长的儿子亚玛尼、西港控股公司的执行董事长颜纳林甘，以及逃亡富商刘特佐与其家人等。